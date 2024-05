Diogo Costa é o jogador português que os leitores do Maisfutebol mais querem ter no Euro 2024. O guarda-redes do FC Porto recolhe, para já, 32,8 por cento dos votos, tornando-se assim o elemento mais votado.

Para além de Diogo Costa, destaca-se Rui Patrício (26,7 por cento dos votos), Ruben Dias (24,7 por cento) e João Cancelo (24 por cento). Nuno Mendes fica muito próximo, recolhendo o voto de 23,9 por cento dos leitores.

Do meio campo para a frente os votos distribuem-se mais, mas Rafael Leão é também um nome que gera muito consenso: tem 14 por cento das preferências dos leitores do Maisfutebol.

Já sabe, o desafio que lhe colocamos é escolher os 26 jogadores a levar pelo selecionador para a prova da UEFA. No Maisfutebol já adiantámos trabalho e fizemos uma primeira seleção, com várias opções por posição. A partir daí, é só escolher.

ESCOLHA A LISTA DE 26 PARA O CAMPEONATO DA EUROPA

E Partilhe-a com o Mundo!

Veja o ranking geral, a partir dos votos de quem já escolheu.