Convidado do podcast Nude Project, João Félix falou sobre o Benfica, tanto sobre a chegada como a saída dos encarnados, mas também abordou outros temas.

Por exemplo, o internacional português recordou o primeiro dia em que saiu à noite, precisamente quando foi campeão pelas águias, em 2018/19.

«Hoje em dia, começa-se a sair à noite com 15 anos. No meu tempo, era com 16 ou 17. A primeira vez que eu saí à noite foi aos 19 anos, e foi porque fui campeão pelo Benfica e fui para a festa. Tive de abdicar desse tipo de coisas na minha vida, mas não me arrependo de nada», afirmou.

«Essa noite foi boa. Era tudo novo para mim, eu nem sabia pedir uma bebida. Estava na mesma e fui ao bar pedir uma bebida. E tinha as garrafas ali. Era tudo novo para mim. Mas também é bom assim, dá-se mais valor às coisas», acrescentou.

Depois de vários anos em Madrid, ao serviço do Atlético, Félix está agora em Barcelona. Mas afinal, qual é a melhor cidade para viver?

«Barcelona tem a praia, desde criança que gosto muito de praia, mas Madrid é diferente. Não é para me gabar, mas Madrid está mais preparado para receber pessoas famosas. Tem-se mais privacidade em Madrid do que em Barcelona», defendeu.

«Por exemplo, em Madrid há muitos condomínios privados, em Barcelona não. E em Madrid todos os restaurantes têm parque de estacionamento, em Barcelona não. Temos de estacionar longe e pode acontecer alguma coisa, como assaltos. Infelizmente acontece muito», prosseguiu, ele que considera Portugal e Espanha os melhores países para se viver, entre os que já visitou.

«Desde que saí de Portugal, sempre vivi com a minha mãe e com um ou dois amigos. Eles não gostaram tanto por causa do tempo, é horrível. Mas como cidade, restaurantes, compras, eventos… todas as semanas há concertos, ou uma luta de UFC, há sempre alguma coisa a acontecer. Gostei muito de viver em Londres», disse ainda, sobre o tempo que passou no Chelsea.

João Félix considerou ainda Kylian Mbappé e Vinicius Jr. os dois melhores jogadores do mundo atualmente, e antecipou inclusivamente que o extremo brasileiro do Real Madrid vai ganhar a próxima Bola de Ouro.