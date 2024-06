João Félix chegou ao Benfica em 2015/16, para jogar nos sub-17, mas a história podia ter sido bem diferente, como o próprio revelou.

Convidado do podcast Nude Project, o jogador do Barcelona contou que só foi para os encarnados, diretamente do FC Porto, por causa do irmão mais novo, Hugo.

«Nessa altura, o Benfica queria o meu irmão porque ele sempre foi muito bom. O meu pai é que lhes disse: “O João vai sair do FC Porto e quer ir jogar para Lisboa”. Meteram-me no mesmo pacote e fui para o Benfica com o meu irmão. Ou seja, só fui por causa dele», afirmou.

Antes, Félix esteve perto de desistir do futebol.

«Quando tinha 13 ou 14 anos, havia jogadores já muito crescidos e outros muito baixos. Eu era um dos que era baixo. Antes era uma das referências das equipas onde estava e, em dois anos, comecei a jogar menos porque todos cresceram e eu continuei pequeno», explicou o internacional português.

«Tinha um metro e meio, era magrinho... depois desses dois anos já não era o melhor porque não jogava. Disse ao meu pai que não queria jogar mais, que ia jogar andebol, como ele jogou. Já estava farto. Estava no Porto, mas não me importava, jogava numa equipa da minha cidade [Viseu], jogava andebol, o que fosse…», recordou.