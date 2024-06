Convidado do podcast «Nude Project», João Félix respondeu a uma série de perguntas num questionário rápido no qual revelou alguns gostos pessoais, entre outras coisas.

Desde logo, o internacional português foi perguntado sobre o melhor jogador da história do futebol, e surpreendeu na resposta: Ronaldinho.

O avançado emprestado pelo Atlético de Madrid ao Barcelona revelou que se arrepende de alguns gestos que fez na carreira e que se pudesse mudar uma regra, impunha que todas as mãos dentro da área fossem penálti, «para acabar com as discussões».

João Cancelo foi eleito por Félix como o futebolista «mais engraçado» do balneário do Barça e o jovem formado no Benfica garantiu que prefere ganhar o Euro 2024 em vez da Bola de Ouro.

Félix falou ainda sobre o melhor – «os títulos» – e o pior – «as críticas» – do futebol, mas a pergunta final ficou por desvendar: vai, ou não, continuar no Barcelona?