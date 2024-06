Várias invasões de campo marcaram a partida entre a Turquia e Portugal, este sábado, a contar para a segunda jornada do Euro 2024.

No final, quando os jogadores agradeciam o apoio do público, acabou por entrar mais um leque de indivíduos no relvado. Um segurança, a tentar travar um invasor, acabou por escorregar e «atropelar» Gonçalo Ramos.

Os vários colegas de equipa nem queriam acreditar no sucedido, com Cristiano a ficar apático, Bernardo a levar as mãos à cabeça e Nélson Semedo a esboçar um sorriso. Na sequência, o avançado do PSG levanta-se com algumas queixas e fica a coxear, claramente magoado.