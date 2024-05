Francisco Conceição estreou-se pela Seleção Nacional no último estágio antes do Euro 2024, em março, mas causou boa impressão junto do selecionador nacional.

De tal maneira, que o jovem extremo do FC Porto faz parte da lista final de Roberto Martínez para a prova que decorre este verão, na Alemanha.

«O Francisco é um jogador diferente. Esquerdino, gosta de ser vertical, tem uma boa personalidade para agitar o jogo, é um espalha brasas excecional. Foi muito importante que o Chico tenha tido um estágio de março impactante. No futebol, um jogador precisa de estar no momento certo numa forma correta. Está num momento ótimo e aproveitou a sua oportunidade», justificou Martínez, em conferência de imprensa.

«Temos continuidade, que é importante. Gostamos de uma equipa flexível, é essencial. Temos jogadores com experiência, temos jogadores novos. O momento de forma do Francisco Conceição é importante, temos opções de jogar numa linha de cinco, de três, de quatro. A mistura do grupo a nível de pessoas é perfeita», já havia dito antes.