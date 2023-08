Xavi foi evasivo quanto ao possível regresso de Neymar ao Barcelona. Depois de há poucos meses ter negado taxativamente o regresso do brasileiro, o treinador dos catalães deixou agora a porta aberta para ó avançado voltar a vestir as cores blagrenat na próxima época.

«Neymar? Não posso dizer nada. O ano passado falei no nome de um jogador de outra equipa e eles não gostaram. Daqui até ao final do mercado, vamos ver», atirou o treinador, em declarações à TV3, logo após o jogo do troféu Joan Gamper.

O treinador abordou ainda o futuro de Ansu Fati, mas não garantiu a continuidade do jovem avançado. «Vamos ver, até 31 de agosto ainda falta muito», comentou.