Dois golos e uma assistência. Eis Neymar Jr. no regresso aos relvados, quase meio ano depois da grave lesão sofrida no tornozelo direito.

O internacional brasileiro brilhou na manhã desta quinta-feira e foi a grande figura no triunfo do Paris Saint-Germain sobre os sul-coreanos do Jeonbuk Motors (3-0), num encontro de preparação integrado na digressão asiática dos parisienses.

Aos 40 minutos, após serpentear pela área, Neymar encarou um adversário, tirou-o do caminho com uma finta genial – a fazer lembrar os velhos tempos – e rematou colocado para inaugurar o marcador.

O segundo golo surgiu já na reta final, aos 83m. No um para um com o guardião do Jeonbuk Motors, o avançado brasileiro finalizou com toda a naturalidade.

Cinco minutos depois, Neymar ainda abrilhantou a exibição, com um toque de calcanhar, à entrada da área, que assistiu o remate de Marco Asensio, autor do 3-0.

Refira-se que Danilo e Nhaga Serif foram titulares, enquanto Vitinha não saiu do banco. Cher Ndour foi lançado a titular por Luis Enrique e Ugarte entrou para a última meia hora.

Veja os golos do PSG: