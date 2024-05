Roger Schmidt deverá mesmo deixar o Benfica no final da temporada.

Cobiçado pelo Bayern Munique, o técnico alemão já informou inclusive o clube alemão da sua intenção de não permanecer em Portugal, sabem a CNN Portugal e o Maisfutebol.

Será, ao que tudo indica o fim da linha do treinador germânico, que deverá deixar os encarnados ao fim de duas épocas e já tem inclusive uma reunião agendada com a cúpula do clube bávaro, que recebeu várias negas de outros treinadores que ocupavam lugares cimeiros na lista das prioridades

Schmidt, recorde-se, renovou contrato até 2026 já na reta final da época passada, numa altura em que os encarnados ainda não tinham garantido a conquista do título, mas a época falhada (águias conquistaram apenas a Supertaça nesta temporada), que deverá culminar com a perda do campeonato para o Sporting, e a forte de contestação dos adeptos precipitou o divórcio.

Rui Costa já está em ação para escolher o sucessor do treinador que pôs fim a uma seca de títulos de quase quatro anos e a CNN Portugal e o Maisfutebol sabem também que o presidente do Benfica sondou Pablo Aimar, atualmente adjunto de Lionel Scaloni na seleção da Argentina.

Confortável na Argentina, o ex-futebolista, que representou o Benfica de 2008 a 2013 e herdou nas águias a camisola dez deixada vaga por Rui Costa, não tem nos planos regressar à Europa nos próximos tempos e, por isso, dificilmente será o sucessor de Schmidt no comando técnico das águias.