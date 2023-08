Neymar integrou a comitiva do Paris Saint-Germain que está em digressão no Japão, mas, ao fim, de três jogos, ainda não somou um minuto e, agora, disse ao jornal L’Equipe que, apesar de sentir-se bem, não sabe ainda quando voltará a jogar.

O PSG já fez três jogos no Japão, mas Neymar ainda não saiu do banco. Esta terça-feira, na derrota diante do Inter Milão (1-2), marcada por um grande golo de Vitinha, Neymar chegou a calçar as botas, para gáudio dos espectadores japoneses, mas ainda não foi desta que o internacional brasileiro somou os primeiros minutos na conturbada pré-temporada da equipa francesa, já com Kylian Mbappé afastado da equipa comandada por Luis Enrique.

No final do jogo com o Inter Milão, Neymar fez uma curta declaração ao jornal L’Equipe que deixou ainda mais dúvidas quanto ao seu futuro. «Sinto-me bem, mas não sei quando é que vou voltar a jogar», atirou.

Neymar já não joga desde 19 de fevereiro, quando o PSG bateu o Lille por 4-3, num jogo em que o brasileiro contraiu uma lesão no tornozelo direito que ditou uma intervenção cirúrgica.