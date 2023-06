Um empresário brasileiro decidiu fazer um testamento para deixar todos os seus bens ao seu maior ídolo no futebol, o multimilionário Neymar. O fã, que preferiu manter o anonimato, diz que se identifica com o internacional brasileiro do Paris Saint-Germain

«Eu gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Também sofro com difamação, também sou muito chegado à minha família e a relação que ele tem com o pai dele faz-me lembrar a que eu tinha com o meu pai que já faleceu», destacou o anónimo fã de Neymar numa entrevista ao Metrópole.

O adepto de trinta anos revela depois que não está bem de saúde e conta que já tinha tentado passar parte dos seus bens para o nome de Neymar, mas sem sucesso. A realização de um testamento, que já está assinado por um notário de Porto Alegre, acabou por ser a melhor solução garantir que os desejos do adepto serão cumpridos.

«Não estou muito bem de saúde e, quando me dei conta, percebi que não tinha ninguém para deixar as minhas coisas…não ficaria bem comigo se fosse o Estado ou os meus familiares a ficarem com as minhas coisas», acrescentou.

Neymar é um dos jogadores mais bem pagos no mundo do futebol e, segundo a Forbes, só em 2023 já acumulou mais de 85 milhões de dólares em dividendos. «Sei disso, mas mais importante, é que ele não é ganancioso, o que é raro nos dias de hoje», destacou ainda o anónimo adepto de Neymar.