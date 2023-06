Concluída a temporada 2022/23 e com o fim dos jogos com as respetivas seleções, os principais craques do futebol mundial aproveitam por esta altura para relaxar com a família e «desligar a ficha».

Entre os vários destinos escolhidos, Miami é um dos mais representados, mas a Grécia também é uma opção que agrada aos futebolistas, quer os estrangeiros, quer os portugueses.

Durante as férias, muitas das estrelas optaram por mudar o look, com penteados arrojados, enquanto outros preferiram dedicar-se à família ou ao ginásio, mantendo a boa forma física.

Veja, na galeria associada, como têm sido as férias das principais estrelas do futebol mundial.