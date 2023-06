A maior parte dos jogadores do Sporting estão de férias e aproveitaram os dias de descanso para viajar para locais paradisíacos, uns na Europa, outros na América, outros até na Ásia, houve enfim destinos para todos os gostos.

Houve até o caso de Diomandé, que não abdicou de voltar a casa e passar as férias em Abidjan, a maior cidade da Costa do Marfim. Já St. Juste viajou com família e amigos para St. Kitts and Nevis. Apesar de ter nascido em Groningen, nos Países Baixos, o central tem raízes na ilha caribenha pelo lado do pai.