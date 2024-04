Faltam três jornadas para o fim da fase de subida na Liga 3 e a 12.ª e antepenúltima ronda, no próximo fim de semana, pode desde já definir os dois clubes que sobem diretamente à II Liga. Alverca e Sporting de Braga B podem festejar esse objetivo e, no caso dos ribatejanos, há vários cenários possíveis para tal.

Com 11 jornadas disputadas, há já várias certezas quanto aos cenários de subida. Alverca (1.º com 24 pontos), Sp. Braga B (2.º com 21), Felgueiras 1932 (3.º com 17), Lusitânia de Lourosa (4.º com 17) e Académica (5.º com 15) são os cinco clubes com hipóteses de subir diretamente.

Depois, há ainda o 3.º lugar, que dá acesso a um play-off com o 16.º classificado da II Liga para disputar a subida. Além de ainda possível para os cinco primeiros, esta é já a única hipótese para Sp. Covilhã (6.º com 9 pontos) e Varzim (7.º com 8 pontos) poderem subir à II Liga. Embora não dependam de si e tenham contas muito complicadas: além de terem de vencer os três jogos em falta, têm de esperar que Felgueiras e Lourosa percam todos os seus jogos e que a Académica faça, no máximo, mais dois pontos. Depois, seria uma questão de olhar aos confrontos diretos…

Já o Atlético, 8.º e último, com seis pontos, está afastado da subida e já sabe que vai disputar a Liga 3 em 2024/25.

Os cenários de subida no próximo fim de semana

A próxima jornada disputa-se entre sábado e domingo e tem os seguintes jogos:

Lusitânia de Lourosa-Sp. Braga B (sábado, 14h00)

Académica-Atlético (sábado, 16h00)

Varzim-Felgueiras 1932 (sábado, 18h00)

Sp. Covilhã-Alverca (domingo, 11h00)

O Alverca só depende de si para fazer a festa no próximo fim de semana e sabe que, se vencer na Covilhã na manhã de domingo, garante a subida à II Liga. Porém, pode fazer a festa já no sábado, no “sofá”, mas se e só se o Sp. Braga B vencer o Lourosa, se o Varzim vencer o Felgueiras e se a Académica não vencer o Atlético. Tais desfechos impossibilitariam que Lourosa, Felgueiras e Académica ainda pudessem ultrapassar ou igualar os atuais 24 pontos do Alverca. Porém, se Lourosa e Felgueiras empatarem no sábado e se a Académica não vencer, o Alverca sabe que entra em campo no domingo a precisar, não de vencer, mas apenas de um empate.

O Sp. Braga B também pode subir, mas ao contrário do Alverca, não lhe basta a vitória na 12.ª jornada: depende de outros resultados. E se houver festa no sábado, será sempre fora do campo. Ou seja, os minhotos só conseguem a subida à II Liga no sábado se vencerem em Lourosa ao início da tarde e se, horas depois, o Felgueiras perder com o Varzim.

Independentemente do que aconteça, há ainda outras certezas: mesmo no pior cenário, Felgueiras, Lourosa e Académica acabarão a jornada sempre com hipóteses de subida, no mínimo aspirando ao play-off. A este propósito, o clube da Liga 3 que acabar no 3.º lugar da fase de subida já terá uma ideia de quem pode defrontar: a três jornadas do fim da II Liga, o atual 16.º classificado é o Feirense (27 pontos), mas ainda há possibilidade de ser o Leixões (atual 14.º com 32), a UD Oliveirense (15.º com 31), o Belenenses (17.º com 26) ou o Länk Vilaverdense (18.º com 23).

AS DUAS ÚLTIMAS JORNADAS:

13.ª Jornada (12 maio):

Atlético-Lusitânia de Lourosa

Varzim-Sp. Covilhã

Alverca-Académica

Felgueiras 1932-Sp. Braga B