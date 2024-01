Foi sorteada esta quarta-feira a segunda fase da Liga 3 2023/24, sendo assim conhecidos os calendários da fase de subida e da fase de manutenção.

A fase de subida é disputada por oito clubes: Sp. Covilhã, Académica, Lusitânia de Lourosa, Sp. Braga B, Atlético, Alverca, Varzim e Felgueiras. Esta época, ao contrário das anteriores, todos os oito clubes estão inseridos numa só série. Jogam a duas voltas, num total de 14 jornadas e os dois primeiros classificados sobem à II Liga, com o 3.º classificado a disputar um play-off com o 16.º classificado da II Liga.

Na fase de manutenção, também há diferenças face às épocas anteriores. Desta feita, há duas séries de seis clubes cada, com os clubes a começarem com bonificação de pontos de acordo com a classificação na primeira fase. Em cada uma das duas séries, os dois últimos classificados descem ao Campeonato de Portugal.

Na série 1, disputam a manutenção Canelas (começa com 6 pontos), Fafe (5 pontos), Trofense (4 pontos), Anadia (3 pontos), Sanjoanense (2 pontos) e Vianense (1 pontos). Na série 2, Sporting B (6 pontos), Caldas (5 pontos), Oliveira do Hospital (4 pontos), Amora (3 pontos), Pêro Pinheiro (2 pontos) e 1.º Dezembro (1 ponto).

O CALENDÁRIO DA FASE DE SUBIDA:

1.ª/8.ª Jornadas (11 fevereiro/7 abril):

Académica-Sp. Covilhã

Lourosa-Varzim

Sp. Braga B-Alverca

Atlético-Felgueiras

2.ª/9.ª Jornadas (18 fevereiro/14 abril):

Sp. Covilhã-Lourosa

Felgueiras-Académica

Varzim-Sp. Braga B

Alverca-Atlético

3.ª/10.ª Jornadas (25 fevereiro/21 abril):

Sp. Braga B-Sp. Covilhã

Lourosa-Académica

Atlético-Varzim

Felgueiras-Alverca

4.ª/11.ª Jornadas (3 março/27 abril):

Sp. Covilhã-Atlético

Académica-Sp. Braga B

Lourosa-Felgueiras

Varzim-Alverca

5.ª/12.ª Jornadas (10 março/5 maio):

Alverca-Sp. Covilhã

Atlético-Académica

Sp. Braga B-Lourosa

Felgueiras-Varzim

6.ª/13.ª Jornadas (17 março/12 maio):

Sp. Covilhã-Varzim

Académica-Alverca

Lourosa-Atlético

Sp. Braga B-Felgueiras

7.ª/14.ª Jornadas (30 março/18 maio):

Felgueiras-Sp. Covilhã

Varzim-Académica

Alverca-Lourosa

Atlético-Sp. Braga B

O CALENDÁRIO DA FASE DE MANUTENÇÃO

Série 1:

1.ª Jornada (18 fevereiro):

Fafe-Canelas

Sanjoanense-Trofense

Anadia-Vianense

2.ª Jornada (25 fevereiro):

Canelas-Anadia

Trofense-Fafe

Vianense-Sanjoanense

3.ª Jornada (3 março):

Sanjoanense-Canelas

Anadia-Fafe

Vianense-Trofense

4.ª Jornada: (10 março):

Canelas-Vianense

Fafe-Sanjoanense

Trofense-Anadia

5.ª Jornada (17 março):

Canelas-Trofense

Anadia-Sanjoanense

Fafe-Vianense

6.ª Jornada (30 março):

Vianense-Canelas

Sanjoanense-Fafe

Anadia-Trofense

7.ª Jornada (7 abril):

Canelas-Sanjoanense

Fafe-Anadia

Trofense-Vianense

8.ª Jornada (14 abril):

Trofense-Canelas

Vianense-Fafe

Sanjoanense-Anadia

9.ª Jornada (27 abril):

Anadia-Canelas

Fafe-Trofense

Sanjoanense-Vianense

10.ª Jornada (5 maio):

Canelas-Fafe

Trofense-Sanjoanense

Vianense-Anadia

Série 2:

1.ª Jornada (18 fevereiro):

Pêro Pinheiro-Oliveira do Hospital

Amora-Sporting B

Caldas-1.º Dezembro

2.ª Jornada (25 fevereiro):

Oliveira do Hospital-Caldas

Sporting B-Pêro Pinheiro

1.º Dezembro-Amora

3.ª Jornada (3 março):

Amora-Oliveira do Hospital

Caldas-Pêro Pinheiro

1.º Dezembro-Sporting B

4.ª Jornada: (10 março):

Oliveira do Hospital-1.º Dezembro

Pêro Pinheiro-Amora

Sporting B-Caldas

5.ª Jornada (17 março):

Oliveira do Hospital-Sporting B

Caldas-Amora

Pêro Pinheiro-1.º Dezembro

6.ª Jornada (30 março):

1.º Dezembro-Oliveira do Hospital

Amora-Pêro Pinheiro

Caldas-Sporting B

7.ª Jornada (7 abril):

Oliveira do Hospital-Amora

Pêro Pinheiro-Caldas

Sporting B-1.º Dezembro

8.ª Jornada (14 abril):

Sporting B-Oliveira do Hospital

1.º Dezembro-Pêro Pinheiro

Amora-Caldas

9.ª Jornada (27 abril):

Caldas-Oliveira do Hospital

Pêro Pinheiro-Sporting B

Amora-1.º Dezembro

10.ª Jornada (5 maio):

Oliveira do Hospital-Pêro Pinheiro

Sporting B-Amora

1.º Dezembro-Caldas