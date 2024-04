A tomada de posse de André Villas-Boas como novo presidente do FC Porto vai realizar-se na próxima terça-feira, dia 7 de maio, no Estádio do Dragão.

Além de Villas-Boas, também António Tavares (Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior) vão ser empossados.

O antigo treinador dos portistas saiu vencedor das eleições na madrugada de domingo, tendo conseguido 80,3 por cento (21.489 votos). Segundo os estatutos, teria de tomar posse até 15 dias depois, ou seja, o prazo-limite era 12 de maio.

Importa referir que, depois da tomada de posse, será convocada uma Assembleia Geral (AG) de acionistas e, passados 21 dias da AG, Villas-Boas vai assumir definitivamente a liderança da SAD.

Assim sendo, Pinto da Costa ainda será o presidente da SAD azul e branca a 26 de maio, data em que o FC Porto defronta o Sporting no Jamor, na final da Taça de Portugal.