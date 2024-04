Ainda em funções, Pinto da Costa recebeu, esta manhã, a equipa de hóquei em patins do FC Porto, que no último fim de semana conquistou a Taça de Portugal.

O presidente dos dragões felicitou a equipa no Museu e deixou um desejo.

«Felizmente é ainda no meu mandato que esta taça entra no Museu do FC Porto, fico muito feliz por isso e espero que não seja a última que recebo, porque espero que o voleibol ainda seja campeão comigo como presidente. Tem imenso significado, para mim, estar aqui convosco. Quando deixar de ocupar este lugar não vos vou ver menos, vou ver-vos mais porque terei mais tempo e menos preocupações. Amanhã [quarta-feira] estarei no pavilhão a acompanhar-vos contra o Óquei de Barcelos, num jogo importante, e estarei sempre convosco», disse Pinto da Costa, citado pelos órgãos de comunicação do clube.

A Taça de Portugal de Hóquei em Patins já foi entregue ao Museu FC Porto 🏆💙



🎙️Jorge Nuno Pinto da Costa: "Apelo a que continuem a ser vocês mesmos, vitoriosos e uns grandes atletas do FC Porto"

Recorde-se que, segundo os estatutos, André Villas-Boas deve tomar posse até 15 dias depois das eleições, ou seja, até 12 de maio. Depois disso, terá de ser convocada uma Assembleia Geral de acionistas da SAD.

Assim, é esperado que Pinto da Costa continue como presidente da SAD azul e branca e esteja nessa condição, a 26 de maio, no Jamor, na final da Taça de Portugal de futebol frente ao Sporting.