O minuto 42 do FC Porto-Sporting de domingo, no Estádio do Dragão, ficou marcado por uma ovação a Pinto da Costa, presidente cessante dos azuis e brancos.

Esta segunda-feira, o FC Porto recuperou o momento, apelidando-o de «um minuto para a eternidade», em alusão aos 42 anos de presidência do dirigente.

Entre cânticos por Pinto da Costa nas bancadas do Estádio do Dragão, por parte dos adeptos, houve ainda aplausos do treinador da equipa, Sérgio Conceição.

Por essa altura, o FC Porto vencia por 2-0, com golos de Evanilson e Pepê, mas Gyökeres empataria com dois golos num minuto, já na reta final do jogo, na segunda parte. O clássico da 31.ª jornada terminou empatado 2-2.