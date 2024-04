Aos 18 anos, Martim Fernandes prepara-se para viver este domingo o dia mais especial da carreira: vai fazer a estreia a titular pelo FC Porto, no clássico frente ao Sporting.

Até agora com apenas 17 minutos na equipa principal, o jovem é aposta de Sérgio Conceição para suprir a ausência de João Mário numa das partidas mais importantes da época.

Mas afinal, quem é Martim Fernandes?

O início no Valonguense, antes de vestir a listada azul e branca

Natural de Valongo, foi precisamente no Valonguense que começou a jogar futebol, antes de se dar a mudança para a academia dos dragões, Dragon Force, em 2017. Não mais voltou a jogar com outra camisola que não a listada azul e branca.

Mas foi em 2022, ainda com 16 anos, que começou a dar nas vistas. Logo em agosto, estreou-se profissionalmente no futebol: entrou aos 83 minutos na derrota caseira do FC Porto B na receção ao Sp. Covilhã, na primeira jornada da II Liga.

A resposta foi boa, e Martim Fernandes somou mais dez jogos pela equipa B nessa temporada, além de cinco jogos na Youth League.

Esta temporada, a toada manteve-se igual. O jovem de 18 anos foi peça importante na campanha que os dragões protagonizaram na Youth League, só interrompida na meia-final – fez oito jogos e uma assistência –, e ganhou definitivamente o seu espaço na equipa B, com 24 jogos na II Liga.

Outubro, mês especial

Em outubro de 2023, viveu também um mês especial: desde logo, a tal estreia pela equipa principal, na vitória em casa do Vilar de Perdizes, para a Taça de Portugal.

Nesse dia, 20 de outubro, Sérgio Conceição deixou logo a garantia de que contava com o teenager. «Ambos fazem parte do plantel profissional do FC Porto, seja equipa A ou B todos são profissionais. Martim e João treinaram já muitas vezes com a equipa principal. Esta semana treinaram todos os dias. São dois jogadores jovens com quem contamos para o futuro», afirmou.

Dias antes, tinha sido incluído na lista das maiores promessas da geração de 2006 a nível mundial, elaborada pelo The Guardian. Partilhou o painel, aliás, com estrelas como Endrick (Palmeiras) ou Warren Zaïre-Emery (PSG).

«Internacional sub-19 por Portugal, o jogador é avesso a deslumbramentos. Quando soube dessa lista, fiquei feliz, mas não me impactou muito. Segui o meu caminho e continuei a fazer o meu trajeto normalmente», havia de dizer depois sobre essa lista, aquando da renovação de contrato.

O livro de Pinto da Costa e o sonho do Dragão

O caminho faz-se caminhando, e Martim Fernandes continuou a mostrar qualidade sobretudo na equipa B, aproveitando também as tais chamadas aos treinos da formação principal.

Se dúvidas houvesse de que o futuro do FC Porto contava com o lateral-direito, elas dissiparam-se há duas semanas, agora sabe-se, num dos últimos atos de gestão de Pinto da Costa enquanto presidente portista.

Renovou contrato até 2028, no dia mais importante que teve enquanto jogador do clube azul e branco.

«Já tive muitos dias importantes aqui no FC Porto, mas este é sem dúvida o mais importante, um momento de mudança na minha carreira e espero que consiga corresponder às expectativas que o clube coloca em mim», disse.

Mas como é um prodígio especial, Martim Fernandes teve ainda, nesse dia, direito a um presente do próprio Pinto da Costa: o livro «Largos Anos Têm 14 600 Dias», a biografia do ainda líder portista. Lá dentro, uma dedicatória.

«Para o Martim Fernandes, com votos de uma feliz carreira no FC Porto e um abraço de Pinto da Costa», escreveu Pinto da Costa.

Curiosamente, também nesse dia o futebolista de 18 anos assumiu que sonhava com o dia em que se estreasse a jogar pelo FC Porto no Estádio do Dragão: não foi preciso esperar muito.