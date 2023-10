Há dois portugueses na lista dos 60 jogadores mais promissores do Mundo nascidos no ano de 2006, segundo a lista que anualmente é publicada pelo jornal The Guardian, com a colaboração de outros jornais desportivos europeus. Trata-se de dois jogadores do FC Porto, o guarda-redes Gonçalo Ribeiro e o lateral Martim Fernandes, ambos com 17 anos.

Gonçalo Ribeiro, no FC Porto desde 2013, é apontado pela publicação inglesa como o «sucessor» de Diogo Costa, numa escola que também revelou Vítor Baía, atualmente na direção do clube do Dragão. O jovem guarda-redes fez história ao tornar-se no jogador mais jovem a jogar na II Liga, ao estrear-se com apenas 16 anos e seis meses. Em 2022, Ribeiro esteve nos Campeonatos da Europa de sub-17 e de sub-19.

Quando a Martim Fernandes, o The Guardian destaca o poder de combate e de ousadia do jovem lateral direito que ascendeu dos sub-15 aos sub-19 em dois tempos e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a jogar na Yoyth League, então com apenas 15 anos e sete meses. Tal coo Gonçalo Ribeiro, também esteve nos Europeus de sub-17 e de sub-19 em 2022.

Além dos dois jogadores do FC Porto, a lista, com 60 jogadores, conta ainda com nomes de destaque, como Endrick, promessa do Palmeiras, ou Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain.