André Villas-Boas garantiu este sábado, em resposta aos jornalistas após o discurso de vitória, que tem a vontade de fazer uma grande homenagem a Pinto da Costa, em jeito de agradecimento pelos 42 anos de presidência do adversário nas eleições.

«Eu acho que agora está na altura de fazer uma boa e grande despedida ao senhor presidente Pinto da Costa, por tudo o que ele fez pelo FC Porto. Se ele assim o entender, claro. Portanto, de mim contará sempre com o meu respeito e com a minha amizade», referiu.

«Iremos sempre tratá-lo com com a elevação e a dignidade que ele merece, pelo que ele construiu pelo FC Porto. É assim que todos os sócios do clube de certeza desejam. E espero que essa despedida possa honrar ainda mais o bom nome do FC Porto.»