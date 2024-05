Eustáquio está de luto pela morte do pai, de 56 anos. Recorde-se que o médio do FC Porto perdeu a mãe, Esmeralda, em abril de 2023, vítima de doença prolongada.

O funeral de Armando Eustáquio realiza-se na manhã deste domingo, pelas 10 horas, no cemitério da Pederneira, na Nazaré.

Ao médio do FC Porto e à família enlutada, o Maisfutebol presta as suas sentidas condolências.

Os dragões jogam na noite deste domingo, diante do Boavista, no Estádio do Dragão.