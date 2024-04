Um dia depois de ter sido eleito o novo presidente do FC Porto, André Villas-Boas deixou uma mensagem aos sócios e adeptos dos dragões nas redes sociais.

Na publicação, o antigo treinador agradeceu a quem foi votar e às pessoas que tornaram possível a realização destas eleições.

Na publicação, o antigo treinador agradeceu a quem foi votar e às pessoas que tornaram possível a realização destas eleições.

«Espero corresponder às vossas exigências: ganhar, conquistar títulos, preparar um novo ciclo de vitórias e um clube sustentável financeiramente. O Futuro começa hoje!», escreveu ainda.

Na publicação, Hulk, futebolista que foi treinador por Villas-Boas no FC Porto, deixou uma mensagem. «Parabéns, mister», escreveu o brasileiro.

Outras figuras, como Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, e a atriz Mariana Monteiro também deixaram uma mensagem a Villas-Boas.

A mensagem de Villas-Boas:

«Ontem tivemos uma noite histórica. Honramos o nosso Clube com a maior votação de sempre!

«Obrigado a todos os que permitiram que a eleição de ontem fosse um exemplo de democracia e liberdade. Obrigado a quem foi votar, e um agradecimento especial a todos os delegados das mesas e a todos os funcionários do clube, que criaram as condições para termos tido um processo eleitoral exemplar!

Um agradecimento enorme aos que estiveram comigo lado a lado nesta caminhada: aos candidatos aos órgãos sociais, às equipas de apoio e a todos os voluntários.

Por fim. a vitória de ontem só foi possível com o apoio massivo dos Sócios, Adeptos e Simpatizantes do FC Porto em Portugal e no estrangeiro! Foi a vossa força que me deu a energia e a confiança para estarmos hoje a celebrar o nosso Clube desta forma tão especial. O meu MUITO OBRIGADO a todos!

Espero corresponder às vossas exigências: ganhar, conquistar títulos, preparar um novo ciclo de vitórias e um clube sustentável financeiramente.

O Futuro começa hoje!

Viva o Futebol Clube do Porto!»