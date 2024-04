Pinto da Costa vai deixar a presidência do FC Porto, mas pode continuar a fazer parte do Conselho Superior para o quadriénio 2024-2028.

De acordo com os estatutos do clube, o presidente cessante da direção tem assento no órgão consultivo, tal como Lourenço Pinto, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, além de todos os presidentes e vice-presidentes dos órgãos sociais deste último quadriénio.

Resta saber se Pinto da Costa, que também é presidente honorário dos dragões, aceitará ocupar o cargo ao qual tem direito por inerência.

Refira-se que a lista B, de André Villas-Boas elegeu 15 dos 20 elementos para o Conselho Superior (com 18 806 votos), enquanto a lista A, de Pinto da Costa, elegeu 4 (5 511 votos) e a lista D elegeu apenas Miguel Brás da Cunha (1 936 votos).

Os nomes eleitos para o Conselho Superior do FC Porto

António Tavares (presidente da Mesa da Assembleia Geral), Fernando Freire de Sousa, Alberto Castro, Alexandre Teixeira dos Santos, Álvaro Magalhães, Américo Aguiar, Ana Cristina Nunes Costa, Anabela Monteiro, António Ferreira da Silva, Cristiana Vieira, Deocleciano Carvalho, Eduardo Vítor Rodrigues, Francisco Teles de Menezes, Joana Carvalho, Luís Miguel Osório, Manuel Pizarro, Maria Brás Marques, Matilde Ribeiro, Miguel Brás da Cunha, Paulo Ramalheira Teixeira e Vitória Bastos.