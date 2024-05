FC Porto e Ovarense marcaram encontro para as meias-finais dos play-offs da Liga de Basquetebol ao voltarem a vencer, esta segunda-feira, o Imortal (82-66) e o Sporting (93-91, ap), respetivamente, nos segundos jogos dos quartos de final.

Os dragões conseguiram uma vitória limpa no Alarve, mas em Ovar houve emoção até ao derradeiro segundo, com o tempo regulamentar a acabar com um empate 78-78, antes da equipa da casa impor-se depois num prolongamento disputado até ao último cesto.

Começamos pelo FC Porto que, depois de vencer o primeiro jogo no Dragão Arena (90-71), foi agora ao Algarve somar novo triunfo sobre o Imortal, desta vez, por 82-66, garantindo a qualificação para as meias-finais na primeira oportunidade.

A equipa comandada por Fernando Sá cavou, desde logo, uma diferença no marcador, revelando uma grande eficácia, tanto a defender, como a atacar, chegando facilmente a uma vantagem de doze pontos (21-9), com Phil Fayne em particular destaque, ao somar 19 dos 43 pontos que os dragões acumularam até ao intervalo.

No entanto, o Imortal, que estava obrigado a vencer, recuperou a diferença e chegou ao final do segundo período com apenas um ponto de diferença no marcador (42-43). O FC Porto voltou a entrar forte na segunda parte e voltou a aumentar a diferença no marcador, acabando por garantir o triunfo com uma diferença de 16 pontos (82-66).

Festa em Ovar depois de prolongamento

Entretanto, a qualificação da Ovarense foi bem mais emotiva, com os leões, depois de terem sido surpreendidos no Pavilhão João Rocha (81-87), a darem luta até ao último instante, sem conseguirem a vitória que obrigaria a um terceiro jogo em Lisboa.

Um jogo equilibrado do primeiro minuto até ao último suspiro do prolongamento. A equipa da casa chegou ao intervalo já a vencer por 46-42, mas a equipa comandada por Pedro Nuno Monteiro, com Marvin Clark e Diogo Ventura em destaque, recuperou depois no terceiro período (69-65) e o jogo acabou por chegar ao final do tempo regulamentar com um diplomático empate 78-78.

Já no prolongamento, a Ovarense saiu na frente, esteve sempre em vantagem, mas a três segundos do final, com o resultado em 93-91, os leões contaram com uma última oportunidade, mas bola foi ao aro e não entrou e a festa foi mesmo da Ovarense (93-91).

Os outros dois jogos dos quartos de final estão marcados para esta terça-feira, com o Benfica a visitar o Vitória, depois de ter vencido o primeiro jogo por 81-53, e a Oliveirense a visitar a Póvoa, também com vantagem do primeiro jogo (78-65).

Recordamos que os jogos dos quartos de final são disputados à melhor de três, com o primeiro e terceiro jogo a serem jogados em casa da equipa mais bem classificada. Já as meias-finais e a final serão disputadas à melhor de cinco, com os dois primeiros jogos a decorrerem no recinto da equipa mais bem classificada na fase regular, tal como o quinto encontro, se necessário.