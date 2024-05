A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta segunda-feira que pretender enviar para o Ministério Público informações sobre as cenas de violência que se registaram após o jogo entre o Barreirense e o Benfica, a contar para o campeonato nacional de sub-18 de basquetebol.

No comunicado divulgado, o organismo diz que tem a intenção de enviar ao MP «toda a informação compilada que permita a identificação dos agressores e se afigure útil para a prossecução da justiça».

No sábado, registaram-se graves confrontos no exterior do pavilhão, os quais foram divulgados depois nas redes sociais. As águias, refira-se, venceram por 71-54.