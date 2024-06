Sérgio Conceição foi associado ao comando técnico da Lazio, durante as últimas semanas, ao mesmo tempo que se confirmou a saída do FC Porto. No entanto, Roma não deverá ser o destino do treinador português.

Claudio Lotito, presidente da Lazio, confirmou o nome do novo treinador à comunicação social - Marco Baroni. É o atual treinador do Hellas Verona, onde jogaram Dani Silva e Rúben Vinagre na última época.

«Está tudo resolvido com o Verona. Queríamos Baroni porque é um bom treinador e achamos que tem o perfil certo», revelou, em entrevista ao Il Messaggero, neste domingo.

Lotito também respondeu a algumas críticas quanto à escolha deste treinador. Disse que «as pessoas que não o querem são, provavelmente, as mesmas que não quereriam Inzaghi, Pioli e Petkovic».

Baroni foi jogador de futebol, na Serie A, e é treinador principal há quase vinte anos. Já orientou clubes como Lecce, Reggina, Benevento ou Frosinone.