Inter e Lazio empataram a um golo, na 37.ª jornada da Liga Italiana.

As contas pela Liga dos Campeões estão ao rubro em Itália, e tudo depende do sucesso da Atalanta, na final da Liga Europa.

Isto porque a formação de Bergamo ocupa o quinto lugar do campeonato, que garante o acesso direto à Champions na próxima época, mas caso vença o Leverkusen esta quinta-feira, garante através dessa competição uma vaga na próxima edição da prova milionária.

Quer isto dizer que Lazio e Roma podem chegar à Liga dos Campeões, caso terminem na sexta posição.

Foi com esta matemática na cabeça, que os visitantes entraram no terreno do já campeão, Inter e se colocaram em vantagem aos 32 minutos. Rovella assistiu Kamada, que rematou de fora da área, sem hipóteses para o guarda-redes.

Ainda assim, o Inter quis ser desmancha prazeres e guardou para os últimos minutos um verdadeiro balde de água fria. Na sequência de um pontapé de livre, Dumfries foi às alturas cabecear para o fundo da baliza.

Desta forma, a Lazio mantém-se no sétimo lugar do campeonato, com 60 pontos e pode ver a Roma distanciar-se na tabela classificativa, caso vença ou empate diante do Génova.