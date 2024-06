A Oliveirense lamentou, em comunicado, na tarde desta segunda-feira, a agressão do guarda-redes Pedro Henriques – do Benfica – a Franco Platero, no rescaldo do quarto «round» da meia-final da Liga.

Numa partida plena de intensidade e vencida pela Oliveirense (2-1), forçando a «negra», o capitão das águias não conteve os nervos.

Ainda que Pedro Henriques tenha visto o cartão vermelho, o emblema de Oliveira de Azeméis exige que o guarda-redes cumpra o castigo na partida decisiva.

O comunicado da Oliveirense:

«Numa altura em que os atletas já se cumprimentavam, o nosso jogador Franco Platero foi alvo de uma agressão inqualificável e inaceitável por parte do guarda-redes do Benfica, Pedro Henriques, como testemunham, de forma explícita, as imagens do vídeo.

A Oliveirense lamenta e repudia tais comportamentos do capitão do SL Benfica, um jogador experiente e que, em momento algum, poderá ter atitudes destas dentro de pista, sobretudo quando o jogo já tinha terminado.

(…) Sendo a Federação de Patinagem de Portugal uma organização que, tal como os clubes e todos os agentes desportivos devem fazer, se rege pelos valores da ética e do fair-play, a Oliveirense acredita que a violenta agressão ao nosso jogador não passará impune e o agressor será punido imediatamente.

(…) Depois do que se passou dentro da pista, o guarda-redes, no caminho para o balneário e de forma desrespeitosa para com o nosso clube, partiu ainda uma porta de um dos balneários.»

Este é um novo capítulo numa eliminatória inflamada desde o primeiro encontro, quando o Benfica acusou a Oliveirense de pressionar a equipa de arbitragem. Dias depois, após o segundo jogo, Edo Bosch respondeu na mesma moeda.

No domingo, a Oliveirense triunfou por 2-1, sobretudo à boleia da exibição do guarda-redes Xano Edo, filho de Edo Bosch. A cinco segundos da buzina, o jovem português, de 22 anos, travou Nicolía e confirmou novo empate na eliminatória (2-2).

Na noite de quinta-feira, pelas 19h, Benfica – atual campeão nacional – recebe a Oliveirense para decidir quem atinge a final da Liga.