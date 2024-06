A série entre Sporting e FC Porto, da meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins, vai ser decidida na «negra».

Ao fim de quatro jogos, os dois rivais estão empatados em vitórias, sempre em casa. A mais recente foi esta tarde: no Pavilhão João Rocha, os leões triunfaram por 4-2 e adiaram a decisão da eliminatória.

Obrigado a vencer para evitar ir de férias mais cedo, a equipa verde e branca entrou melhor na partida e construiu uma vantagem de dois golos no primeiro quarto de hora, com golos de Nolito e Rafa Bessa.

Bola pelo buraquinho 🙅‍♂️ Nolito

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 1 x 0 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/xbr8XTIOnT — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Quando ninguém esperava, eis que Rafael Bessa saca uma stickada destas 😎

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 2 x 0 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/NmS3EiZe7r — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

A dois minutos do intervalo, João Souto quis cimentar ainda mais a superioridade leonina e fez o 3-0. Só que o FC Porto não se deu por vencido e Gonçalo Alves reduziu para 3-1 a poucos segundos do fim do primeiro tempo.

Fator casa a dar que falar mais uma vez 😅 João Souto

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 3 x 0 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/fNPA5wLaOU — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Gonçalo Alves veio desde lá de trás 🔥

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 3 x 1 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/GABEJ0onYU — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

O FILME E OS GOLOS DO JOGO.

Estava dado o aviso, e Carlo Di Benedetto quis criar ainda mais dúvida no Sporting. Para isso, reduziu para 3-2 aos 33 minutos.

Temos jogo no João Rocha 🤩 Rafa

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 3 x 2 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/PMgzmCS8bG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Os dragões estavam cada vez mais dentro do jogo, mas Ferran Font, com um grande golo, deu outro conforto à equipa de Alvalade cinco minutos depois, com o 4-2.

Golo de génio de Ferran Font 🤯



🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @SCPModalidades 4 x 2 @FCPorto#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/foDeHwJhQc — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Com maior ou menor dificuldade, o Sporting aguentou a vantagem de dois golos até ao fim e venceu este jog quatro da meia-final: a «negra» joga-se na quarta-feira, às 20h30, no Dragão.

Na outra meia-final, refira-se, o Benfica está em vantagem diante da Oliveirense, por 2-1.