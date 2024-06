Lucas Ordóñez terminou a época mais cedo, uma vez que recupera de uma lesão no ombro direito. No domingo, durante a segunda parte do jogo 2 da meia-final com a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, o argentino chocou com um defesa, deslocando o ombro.

Ainda que tenha caído, muito queixoso, seguiu em jogo. Todavia, poucos minutos bastaram para Ordóñez se agarrar ao ombro direito e regressar ao banco de suplentes.

Arredado do duelo – apenas decidido nos penáltis, com triunfo do Benfica – o avançado, de 36 anos, foi levado ao balneário e «enfaixado», como se percebe pela imagem.

«Sofreu traumatismo direto do ombro direito (…), do qual resultou uma subluxação da articulação acromio-clavicular direita. O atleta iniciou o respetivo programa de reabilitação, não podendo ser opção até ao final da época», esclareceu, esta sexta-feira, o Benfica.

Importa recordar que o argentino não participou no jogo 3, vencido pelas águias (4-2).

Por isso, da sexta época pelas águias, Ordóñez recordará os 45 jogos e 28 golos, 18 dos quais assinados no campeonato.

Quanto ao campeão em título, os comandos de Nuno Resende regressarão este domingo a Oliveira de Azeméis para o jogo 4 das meias-finais (18h). Na frente da eliminatória, por 2-1, um triunfo das águias selará a qualificação para a final.

No caso de a Oliveirense vencer, então a eliminatória será decidida na noite de quinta-feira (19h), em Lisboa.