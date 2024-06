O Benfica está a um triunfo da final da Liga de hóquei em patins. Na noite desta quarta-feira, as águias triunfaram no terceiro «round» com a Oliveirense, desta feita por 4-2. Assim, os comandados de Nuno Resende completaram a reviravolta na eliminatória, liderando por 2-1.

Ao cabo de cinco minutos, Carlos Nicolía inaugurou o marcador. Foi suficiente para o Benfica conservar a vantagem até ao intervalo. Em simultâneo, os campeões nacionais terão a agradecer o penálti defendido por Pedro Henriques, quando restavam dois minutos no cronómetro.

Picadinha de Nicolía a colocar o Benfica na frente 💪



🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @modalidadesslb 1 x 0 @UD_Oliveirense#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/MLxCsvUkmy — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 5, 2024

Pedro Henriques a fechar a baliza 🙅

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @modalidadesslb 1 x 0 @UD_Oliveirense#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/Mzmrgyfe4Q — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 5, 2024

Na etapa complementar – para a qual o Benfica partiu com seis faltas, enquanto a Oliveirense anotava cinco – os anfitriões capitalizaram o cartão azul mostrado a Franco Platero, pelo que Nicolía bisou, desta feita ao cobrar um penálti. Restavam 13:53 minutos para a derradeira buzina.

Bisa Nicolía de penálti 👏

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @modalidadesslb 2 x 0 @UD_Oliveirense#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/m3NBygmDsw — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 5, 2024

Um minuto e meio volvido, Facundo Navarro reduziu e deu alento aos comandados de Edo Bosch, até porque o Benfica registava nove faltas.

A oito minutos do final do encontro, as águias cometeram a décima falta, uma oportunidade aproveitada por Lucas Martínez. Como tal, o argentino repôs a igualdade (2-2).

Empata Lucas Martínez de livre direto 🔥

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @modalidadesslb 2 x 2 @UD_Oliveirense#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/sjVbBywRCz — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 5, 2024

Todavia, o Benfica permaneceu na mó de cima e retomou a vantagem a 5:40 minutos da buzina, por Gonçalo Pinto. Do meio para a direita, Roberto Di Benedetto serviu o português, que capitalizou a passividade da defesa.

Gonçalo Pinto no buraquinho da agulha 🪡

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @modalidadesslb 3 x 2 @UD_Oliveirense#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/8Nu8dO0FUo — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 5, 2024

Na frente do encontro, os nervos subiram de tom. Tal ficou espelhado no cartão azul mostrado a Gonçalo Pinto e Marc Torra, assim como pelos sucessivos avisos verbais aos bancos.

De parada e resposta, o desespero da Oliveirense culminou em novo cartão azul, mostrado a Lucas Martínez, e em novo golo de Nicolía. O argentino, de 38 anos, segue imparável.

Ainda que restassem dois minutos no cronómetro, o resultado não mais se alterou.

No domingo, o Benfica poderá selar a qualificação para a final. Para tal, precisará de vencer em Oliveira de Azeméis. O quarto «round» está agendado para as 18h. Todavia, caso a Oliveirense vença, a eliminatória voltará a ficar empatada, pelo que será decidida na «negra», em Lisboa, às 19h de 13 de junho (quinta-feira).

Para esta quinta-feira está agendado o jogo 3 do «Clássico» entre FC Porto e Sporting. Esta eliminatória está empatada e o encontro principia às 20h, na arena dos dragões.