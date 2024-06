Fatoumata Diallo, à esquerda da imagem, qualificou-se, esta segunda-feira, para a final dos 400 metros barreiras nos Europeus de Atletismo. Em Roma, a velocista quebrou o recorde nacional, selando a presença nos Jogos Olímpicos deste verão.

«Antigamente, ficava a ver pela televisão e queria estar a correr com as melhores do mundo e, hoje, ainda não acredito bem que estou aqui. É um orgulho representar Portugal e ser finalista pela primeira vez na carreira», admitiu a atleta, de 24 anos.

A passagem à final dos 400 barreiras foi brindada com a marca de 54,65 segundos, e o quarto lugar da série.

«Todas as raparigas eram melhores do que eu, mais rápidas e mais experientes, mas eu sabia que tudo era possível», reiterou.

Fatoumata Diallo bateu o recorde nacional, que pertencia a Vera Barbosa (55,22), marca estabelecida há quase 12 anos, em agosto de 2012.

«Respeito e admiro muito a Vera [Barbosa], a quem tirei este recorde. Ela também já queria que eu o tivesse batido. Foi muito, muito importante para mim, como foi importante conseguir a marca de qualificação [para os Jogos Olímpicos]», terminou.

A atleta já garantiu a melhor classificação de sempre de Portugal nos 400 barreiras em Europeus, destronando, de novo, Vera Barbosa, que foi 10.ª em Zurique, em 2014.

A final está agendada para terça-feira, às 20h18 em Portugal Continental.

No setor masculino, também nos 400 barreiras, Mikael Jesus foi eliminado nas meias-finais, com o 18.º tempo (49,72 segundos). O atleta de 26 anos terminou a segunda série fora da repescagem, que ficou nos 48,36 segundos do alemão Emil Agyekum.