No cair do pano sobre a ronda inaugural dos quartos de final da Liga, Oliveirense e Benfica anotaram triunfos caseiros, diante de Desp. Póvoa e Vitória de Guimarães, respetivamente.

Em Lisboa, o bicampeão nacional – que há uma semana conquistou a Taça Hugo dos Santos – dominou todo o encontro, imprimindo a famosa «intensidade de playoffs». Depois de um parcial de 18-9, os «Conquistadores» reagiram, mas sem engenho para perturbar as águias. Como tal, ao intervalo, o Benfica vencia por 38-28 (20-19).

Na etapa complementar, a turma de Norberto Alves reforçou a toada, aplicando novo parcial «gordo» (27-13). Sem descurar o domínio, o Benfica assumiu a velocidade de cruzeiro no derradeiro quarto (16-12). Assim, aquando da derradeira buzina, o marcador apontava 81-53.

Para regozijo dos cerca de 700 adeptos, Terrell Carter (14 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências e 4 roubos de bola), Thomas Drechsel (15 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências) e o capitão Bem Romdhane (9 pontos, 10 ressaltos e 2 assistências) foram os principais destaques.

Do outro lado, Dzmitry Ryuny (9 pontos, 8 ressaltos e 2 assistências) e Hélder Neto (12 pontos e 3 ressaltos) foram os mais inconformados. O Vitória de Guimarães terá a lamentar a ausência de Cornelius Hudson, que esta tarde esteve em campo apenas sete minutos.

Numa eliminatória decidida à melhor de três jogos, o Benfica visita Guimarães na noite de terça-feira (20h).

Oliveirense supera Desp. Póvoa

A Oliveirense – terceira classificada na fase regular – também venceu. Na receção ao Desp. Póvoa, a turma de João Figueiredo neutralizou o conjunto poveiro em cima do intervalo e resolveu o duelo no segundo tempo.

A um parcial inaugural equilibrado (22-21), a Oliveirense respondeu com coesão defensiva. Como tal, os anfitriões compuseram um quarto de 21-10. Ao intervalo, o marcador assinalava 43-31.

No terceiro quarto, a toada manteve-se, com os comandados de José Rodrigues – nas lides do basquetebol conhecido por Zé Ricardo – a serem incapazes de capitalizarem as oportunidades junto à tabela contrária. Em simultâneo, as referências ofensivas da Oliveirense seguiam inspiradas (21-12).

Sentindo o triunfo selado, João Figueiredo privilegiou a poupança de energias, dando ao desbarato o último parcial (14-22). Assim, a Oliveirense triunfou por 78-65.

Perante cerca de 900 adeptos – sendo meia centena afeta aos poveiros – Pablo Bertone (21 pontos), Washpun (14 pontos, 4 ressaltos e 6 assistências) e Darius Carter (13 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências) foram as estrelas dos anfitirões.

Entre os visitantes, Clyde Trapp (19 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências) e Wishart (16 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências) foram «curtos» para aproximar o Desp. Póvoa no resultado.

O jogo na Póvoa de Varzim – que poderá ser decisivo – será disputado na noite de terça-feira (21h).

Nos outros duelos, o FC Porto visita o Imortal, às 19h de segunda-feira, depois do triunfo em casa. Quanto ao Sporting, os leões visitam Ovar às 21h de segunda-feira, após vitória do conjunto vareiro em Lisboa.