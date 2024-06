Miguel Cardoso conquistou o seu primeiro título como treinador principal no sábado, ao conduzir o histórico Esperance Tunis à conquista do 33.º título na Tunísia. Com uma vitória no campo do Monastir (2-0), segundo classificado, na penúltima jornada dos play-off de campeão, a equipa da capital garantiu o título, mas só pôde festejar quando chegou a casa.

Com um golo do brasileiro Rodrigo Rodrigues e um autogolo de Ahmed Slimen, o Espérance chegou aos 23 pontos no play-off de campeão, mais oito do que o Monastir, com apenas uma jornada por disputar, mas a festa no Estádio Radès foi fria.

Miguel Cardoso e a sua equipa até festejaram efusivamente, mas o estádio do Monastir estava interditado, e os adeptos do Espérance não puderam assistir ao vivo ao jogo do título.

Poucas semanas depois da desilusão na final da Liga dos Campeões africana, Miguel Cardoso conquista o seu primeiro título e repete o feito de José Morais que também já tinha conduzido o mesmo Espérance à conquista do título na temporada de 2008/09.

É o primeiro título de Miguel Cardoso como treinador principal, desde a estreia à frente do Rio Ave, em 2017/18. Depois de Vila do Conde, o treinador português treinou os franceses do Nantes, os espanhóis do Celta de Vigo e os gregos do AEK, antes de regressar ao Rio Ave em 2020/21.

Veja a festa de Miguel Cardoso: