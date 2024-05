O Al Ahly venceu, este sábado, a Liga dos Campeões Africana 2023/24, depois de bater o Espérance Sportive, do treinador Miguel Cardoso, por 1-0, na segunda mão da final.

Depois de um empate a zeros na primeira mão, a equipa egípcia só precisou de um autogolo de Roher Aholou, aos quatro minutos, para derrotar a equipa do técnico português.

Com esta vitória, o Al Ahly arrecadou a 12.ª Liga dos Campeões, o clube com mais no continente africano.