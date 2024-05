Este sábado, após a conquista da Taça de Inglaterra, Bruno Fernandes falou aos jornalistas sobre a temporada e o significado desta conquista para a equipa e respetivos adeptos.

«Significa muito. Todos sabem que a nossa temporada não foi como o esperado. Mas no final, o que fica são os troféus que conseguimos ganhar. Hoje (sábado) era uma grande final, uma oportunidade para deixar algo de positivo para os nossos adeptos, que têm sido sensacionais», começou por dizer, em declarações à ESPN.

Questionado se a Taça de Inglaterra consegue salvar uma temporada bastante aquém, o capitão do Manchester United garantiu que apenas «salva a FA Cup».

«Na Premier League queríamos fazer melhor e mais, nas competições europeias igualmente, mas na FA Cup conseguimos ter sucesso e estamos muito felizes», disse.

Relativamente ao jogo, os red devils entraram mais forte no primeiro tempo, mas na segunda parte a equipa começou a esmorecer e chegou a temer o empate, com o jogo a acabar com uma vitória por 2-1: «As pernas já não estavam a ajudar, muito esforço, muito sacrifício e muita corrida.»

Sobre uma possível saída de Erik ten Hag no final da temporada, o internacional português afastou a pergunta e referiu que é o clube que «toma essas decisões».

«Não nos cabe a nós tomar decisões, inclusive se vamos ficar ou não. Cabe ao clube tomar essas decisões. Por isso temos que dar o nosso melhor em campo! Agora é aproveitar as férias e quem estiver nas seleções fazer o seu melhor», concluiu.