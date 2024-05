O Manchester United, surpreendentemente ou não, venceu este sábado o Manchester City, por 2-1, e conquistou a final da Taça de Inglaterra.

Em Wembley, três portugueses começaram de início: Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram apostas nos red devils, Bernardo Silva foi titular nos campeões ingleses.

E Dalot foi decisivo para desbloquear o marcador: depois de um início equilibrado, com o City mais dominador e o United a procurar mais o contra-ataque, o lateral português lançou Garnacho na profundidade.

Josko Gvardiol parecia ter a situação controlada, mas não viu Ortega a sair da baliza e cabeceou para o guarda-redes. A bola passou por cima do guardião e Garnacho, de baliza aberta, fez o 1-0.

A equipa de Pep Guardiola sentiu esse momento e United, bem, aproveitou para ferir ainda mais o rival, e sempre em contra-ataque. Primeiro, Rashford viu o 2-0 anulado por fora de jogo. Logo a seguir, no entanto, Bruno Fernandes serviu Mainoo com um belo passe e o jovem fez o 2-0, aos 39 minutos.

City subiu de produção no ataque, mas não chegou

Pep Guardiola era um homem insatisfeito ao intervalo, e fez logo duas alterações antes do início da segunda parte: tirou Aké e Kovacic, pôs Akanki e Doku.

Pouco depois, aos 56 minutos, tirou De Bruyne e apostou em Julián Álvarez.

Com mais presença no ataque, os citizens conseguiram criar situações de perigo com outro volume, mas quer pela ineficácia, quer por Onana, não conseguiram traduzir isso em golos.

A três minutos dos 90, Onana baixou o nível, facilitou e permitiu que Doku reduzisse para 2-1, num lance em que o guarda-redes camaronês ficou mal na fotografia.

Com mais cabeça do que coração, o Manchester City tentou de tudo para empatar e levar a partida para prolongamento, mas não conseguiu. O «caneco» vai para Old Trafford, na 13.ª vez que o Manchester United conquista a Taça de Inglaterra – a última havia sido em 2016, na altura de José Mourinho.