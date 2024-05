Em fim de contrato, Ben Yedder deixa o Mónaco ao fim de cinco anos, anunciou este sábado o clube francês.

«É uma página especial da história do Clube que vira neste verão. O Mónaco anuncia a saída de Wissam Ben Yedder, cujo contrato expira em 30 de junho», pode ler-se no comunicado oficial.

Esta época, o avançado de 33 anos fez um total de 34 jogos, tendo marcado 20 golos e duas assistências, mas ambas as partes decidiram não renovar o vínculo.

Proveniente do Sevilha, Ben Yedder chegou a França em 2019 e jogou um total de 201 partidas com a camisola do clube monegasco, tornando-se mesmo o segundo melhor marcador do Mónaco com 118 golos, apenas atrás de Delio Onnis (223).