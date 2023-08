Wissam Ben Yedder, avançado francês do Mónaco, negou esta quarta-feira as acusações de violação de que está a ser alvo. Recorde-se que, em julho, duas mulheres apresentaram uma queixa junto do Ministério Público de Nice contra o jogador francês e outra pessoa, que, de acordo com a imprensa francesa, será o seu irmão.

Segundo a Agence France-Presse, o jogador foi indiciado por crimes de violação, tentativa de violação e agressão sexual.

Através da sua advogada, o Ben Yedder contesta as acusações. «Ele deseja que a justiça possa continuar o seu trabalho com serenidade, sem qualquer pressão», disse a advogada Hasna Louzé.

O avançado continua integrado no plantel do Mónaco.