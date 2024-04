O Cuiabá desistiu da contratação de Álvaro Pacheco. O clube brasileiro chegou a viajar para Portugal para se reunir presencialmente com o treinador português, na última segunda-feira à noite, em Lisboa, mas as negociações não evoluíram.

Segundo o Maisfutebol apurou, Álvaro Pacheco até gostou do projeto para trabalhar no Brasil. No entanto, deixou claro que não abandonaria o V. Guimarães agora, quando faltam três jornadas para o final do campeonato, e por isso o negócio caiu.

O emblema do Mato Grosso tem pressa em fechar um novo técnico, pelo que não aceitava esperar pelo português até o dia 19 de maio, data da última jornada da Liga.

Com mais três jogos para cumprir em 2023/24, Álvaro Pacheco tem contrato com V. Guimarães até junho de 2025, sendo blindado por uma cláusula de rescisão de um milhão de euros.