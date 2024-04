O defesa-central Thiago Silva está de saída do Chelsea.

O internacional brasileiro anunciou, através de um vídeo publicado nas redes sociais dos «blues», que vai deixar o clube no final da temporada, quando terminar contrato.

Visivelmente emocionado, o jogador de 39 anos assumiu o desejo de voltar para «exercer outra função» e confessou que tinha pensado jogar apenas uma época em Stamford Bridge, mas acabou por cumprir quatro anos.

Thiago Silva chegou em 2020/21 aos londrinos, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

O próximo destino do central deverá passar pelo regresso ao Brasil, para jogar no Fluminense, clube onde se formou e que representou a nível sénior, já depois da passagem pelo FC Porto e ainda antes de vestir as camisolas de Milan e PSG.