O Aston Villa e o Chelsea empataram a dois golos, na 35.ª jornada da Liga Inglesa.

À procura de manter viva a esperança de chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada, a equipa da casa não podia ter pedido um melhor arranque no encontro. Com a ajuda preciosa de Cucurella, os comandados de Unai Emery adiantaram-se no marcador logo aos quatro minutos.

Já a fechar o primeiro tempo, o Aston Villa conseguiu dobrar a vantagem, com um belo remate de Morgan Rogers. O inglês recebeu a bola à entrada da área e atirou rasteiro, fora do alcance do guardião do Chelsea.

Só que como tem acontecido ao longo desta temporada, o Chelsea teve de ir atrás do prejuízo e conseguiu mesmo reduzir, aos 62 minutos, através de um dos jovens em melhor plano nos últimos jogos.

Recuperação em zona subida de Cole Palmer e depois de alguma insistência, a bola acabou por sobrar para Noni Madueke, que dentro da área finalizou para o 2-1.

Até final, o duo britânico composto por Madueke e Gallagher conseguiu oferecer novo empate aos «blues». O passe do camisola onze deixou o capitão de equipa solto de marcação e com um pontapé em arco apontou um autêntico golaço.

Este resultado deixa o Aston Villa ocupa o quarto lugar do campeonato, com 67 pontos e pode agora ser ultrapassado pelo Tottenham, que é quinto, mas com três jogos a menos que os «villains». Já o Chelsea é nono classificado, com 48 pontos somados até agora.

