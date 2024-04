A tarde deste sábado, na Liga Inglesa, a luta pelo sexto lugar entre Manchester United e Newcastle foi o grande destaque.

Depois de dois triunfos nos últimos dois jogos, os «red devils», com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze inicial, apenas chegaram à vantagem aos 79 minutos com o golo de Antony. Um erro defensivo deixou o internacional brasileiro na cara do golo e o camisola 21 não desperdiçou.

Só que aos 87 minutos, como tem acontecido muitas vezes esta temporada, o Man. United permitiu o golo do empate, através da marca dos onze metros. Zeki Amdouni não tremeu no frente a frente com o guarda-redes e confirmou mais um empate para os comandados de Ten Hag.

Este resultado deixa o Man. United com 53 pontos, os mesmos do Newcastle. Quanto ao Burnley, somou um ponto importante na luta pela manutenção.

Em «St. James' Park», o Newcastle aplicou «chapa 5» ao lanterna vermelha do campeonato. Destaque para o «bis» de Alexander Isak, que nos últimos seis jogos apontou sete golos. Bruno Guimarães, Callum Wilson e um autogolo de Ben Osborn confirmaram a mão cheia para os comandados de Eddie Howe. Anel Ahmedhodzic assinou o único golo do Sheffield United no encontro.

Quanto ao Wolverhampton, regressou às vitórias quase um mês depois, com um triunfo por 2-1 diante do Luton Town. José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares na equipa «mais portuguesa» de Inglaterra, sendo que o defesa central apontou um dos golos da equipa da casa.

Hwang Hee-Chan fez o 1-0, Carlton Morris ainda deu alguma esperança ao Luton, mas o resultado não se alterou e os Wolves conseguiram mesmo somar o primeiro triunfo desde 30 de março.

Por fim, o Fulham de Marco Silva e João Palhinha empatou a um golo com o Crystal Palace, no Craven Cottage. Em Londres, Rodrigo Muniz colocou os «cottagers» na frente do encontro e aos 87 minutos, Jeffrey Schlupp assinou o golo do empate.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).