O Liverpool voltou a atrasar-se na luta pelo título. Depois da derrota no dérbi de Merseyside com o Everton, os «reds» não foram além de um empate a duas bolas contra o West Ham, na visita a Londres.



Sem o lesionado Jota, a equipa de Jurgen Klopp criou a primeira situação de golo iminente por intermédio de Luis Díaz aos 40 minutos. Na resposta, Bowen ameaçou o 1-0, mas Alisson foi o herói que os «reds» precisavam. No entanto, o brasileiro nada pôde fazer poucos minutos depois para travar o cabeceamento certeiro de Bowen.



Em desvantagem ao intervalo, o Liverpool teve uma entrada positiva na etapa complementar e conseguiu igualar a contenda aos 49 minutos por intermédio do improvável Robertson. O escocês recebeu de Díaz na área e rematou com Areola a não ficar bem na fotografia.

A tarde do guarda-redes francês tornou-se ainda pior à passagem dos 65 minutos. Na sequência de um canto, Gakpo rematou, a bola desviou em Ogbonna, Soucek tentou o corte em cima da linha, mas atirou contra as costas de Areola... e o Liverpool chegou ao 2-1.



No entanto, o terceiro classificado da Premier League não conseguiu segurar a vantagem e viu Bowen servir Michail Antonio para o 2-2. É certo que o Liverpool ainda tentou chegar ao triunfo e esteve perto de conseguir o golo que tanto jeito lhe daria, mas Harvey Eliott acertou na trave em cima do minuto 90.



Assim, o conjunto de Merseyside soma 75 pontos, menos que o Man. City e menos dois que o Arsenal. Importante, porém, referir que os «citizens» têm menos dois jogos enquanto os «gunners» têm menos um. Por seu turno, o West Ham tem 48 pontos e está a dois do sexto classificado o Man. United.

Classificação da Premier League