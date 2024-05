A Sport TV e o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelaram, esta quarta-feira, mais alguns áudios do VAR.

Um dos lances em análise foi o penálti assinalado por Artur Soares Dias, após ser chamado por Fábio Melo, no FC Porto-V. Guimarães, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Aos 21 minutos, Francisco Conceição foi derrubado na área vimaranense pelo guarda-redes Charles e Soares Dias, que tinha deixado seguir o lance, precisou de poucos segundos para assinalar penálti, quando viu as imagens.

«Fábio Melo (VAR): Recomendo que venhas à zona de penálti para assinalar um possível penálti.

Artur Soares Dias (árbitro): Não quero aqui ninguém.

VAR: Artur, vou mostrar-te. O atacante joga a bola e o guarda-redes entra em slide e derruba-o.

Árbitro: Penálti, claro. Sem cartão nenhum. Sem cartão nenhum.»

João Ferreira, vice-presidente do CA, elogiou a decisão, assim como o papel do VAR.

«O lance é muito rápido e a interpretação no campo é que o guarda-redes joga a bola. Quando os guarda-redes jogam a bola, há uma tolerância maior para o contacto e dizemos que é natural, porque faz parte da ação de defesa do guarda-redes. O atacante do FC Porto, muito ágil, consegue antecipar-se ao guarda-redes, tirou a bola de lá e foi abalroado. É infração do guarda-redes de forma imprudente. Não há cartão porque é uma ação imprudente, que não tem grande perigo. É falta, mas nada mais do que isso», vincou.

«Fábio Melo disse para parar o jogo porque o jogo continuou. Está previsto que, se o VAR deteta um erro claro e óbvio, com o jogo a decorrer, deve sugerir ao árbitro que pare o jogo numa zona neutra para que o lance seja revisto e evitar que aconteça outra situação a seguir, como um golo. Sugerimos ao VAR que, na velocidade que lhe é permitida, peça ao árbitro para parar o jogo para rever o lance e decidir de acordo com as imagens. O VAR fez isso, o Artur foi ver o lance e em poucos segundos viu que não restava outra solução que não assinalar penálti. O produto final foi uma decisão correta», acrescentou.