Depois do despedimento de Massimiliano Allegri, a Juventus informou, este domingo, que Paolo Montero vai assumir o comando da equipa principal nos dois últimos jogos da temporada.

«Paolo Montero vai assumir o comando da equipa principal nos dois últimos jogos na Serie A, diante do Bolonha, fora, e com o Monza, em casa», poder ler-se no comunicado oficial do emblema de Turim.

O antigo defesa, que jogou pela Juventus entre 1996 e 2005, treinava os sub-19 dos «bianconeri» na presente temporada.

De recordar que a Juventus despediu Allegri pelo comportamento na final da Taça de Itália, que criticou árbitros e jornalistas, tendo mesmo tirado algumas peças de roupa, em forma de protesto, no momento em que foi expulso.