Massimiliano Allegri foi despedido da Juventus.

Na base da saída do técnico de 56 anos está a atitude que teve na conquista da Taça de Itália, diante da Atalanta. Allegri começou por criticar os árbitros, mas a fúria estendeu-se aos jornalistas, alegadamente pela forma como a sua saída vinha a ser antecipada nos bastidores. Os dirigentes da «vecchia signora» também não foram poupados pelo treinador.

«A demissão surge na sequência de determinados comportamentos durante e após a final da Taça de Itália que o clube considerou incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que aqueles que a representam devem adotar», lê-se no comunicado do emblema de Turim.

Esta era a segunda passagem de Allegri pela Juve, depois de uma primeira entre 2014 e 2019.

A imprensa italiana noticia que Thiago Motta, que conduziu o Bolonha à qualificação para a Liga dos Campeões, é o alvo da Juventus para o comando técnico.