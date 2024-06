O Benfica voltou a bater o FC Porto, esta sexta-feira, no Dragão Arena, desta vez por 73-62, e, desta forma, pode ser tricampeão em casa, já na próxima segunda-feira, no primeiro jogo no Pavilhão da Luz. Depois do atropelo no primeiro jogo, a equipa de Norberto Alves voltou a ser mais consistente neste segundo jogo e tem agora a oportunidade de festejar diante dos seus adeptos.

O FILME DO JOGO

Um jogo que ficou marcado pelo regresso de Max Landis à equipa do FC Porto, oito meses depois do último jogo. O jogador norte-americano tinha-se lesionado em outubro passado, com uma rotura do tendão de Aquiles, regressou esta sexta-feira com bins apontamentos, mas não conseguiu disfarçar dificuldades físicas no último quarto do jogo.

O Benfica entrou a vencer com um triplo de Betinho Gomes e, num ápice, chegou à vantagem de 6-0, mas o FC Porto estava bem melhor do que tinha demonstrado no primeiro jogo e, paulatinamente, foi recuperando e fechou o primeiro quarto já na frente do marcador (16-13).

Com André Villas-Boas a assistir ao jogo, nas bancadas do Dragão Arena, os homens de Fernando Sá, apoiados pelos adeptos, chegaram depois a uma diferença de dez pontos, já no segundo quarto (32-22). Anthony Barber, que tinha saído no final do primeiro quarto com queixas no joelho esquerdo, acabou por voltar à contenda que chegou ao intervalo com a equipa da casa com uma vantagem de nove pontos (37-28).

Uma vantagem que o Benfica acabou por detonar em dois tempos, com uma segunda parte bem mais consistente, tanto em termos defensivos, como ofensivos, com destaque para os triplos de Broussard e Drechsel.

A meio do terceiro quarto, o Benfica já estava na frente do marcador, numa altura em que já eram evidentes as dificuldades físicas de vários jogadores do FC Porto.

O Benfica fechou o terceiro quarto com a vantagem de um ponto (51-50) mas, depois, foi, ponto a ponto, distanciando-se de um FC Porto cada vez mais perdulário no ataque, fechando o jogo com onze pontos de avanço (73-62).

Em termos individuais, Phillip Fayne foi o melhor do FC Porto, com um duplo-duplo (20 pontos e 10 ressaltos), enquanto do lado do Benfica, o mérito terá de ser dividido por Broussard (14 pontos), Toney Douglas (11 pontos e 3 assistências) e Drechsel (14 pontos e 5 ressaltos).

Depois de já ter vencido o primeiro jogo por 89-66, a equipa de Norberto Alves voltou a vencer esta sexta-feira e, agora, pode reclamar o título, o terceiro consecutivo, no primeiro jogo em casa, na próxima segunda-feira.

O FC Porto, por seu lado, está obrigado a vencer os próximos dois jogos em Lisboa, para poder discutir o título em casa.