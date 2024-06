O Benfica venceu o FC Porto por 89-66, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de basquetebol.

Na Dragão Arena, as duas equipas deram o lançamento de saída na final, com um jogo muito dividido em perspetiva e na realidade.

Os primeiros 20 minutos tiveram um ligeiro ascendente das águias, que apesar de jogarem fora de casa, conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de seis pontos.

Em destaque estiveram Aaron Broussard (15 pontos) e Terrell Carter (duplo-duplo de 18 pontos e 10 ressaltos), do lado do Benfica, sendo que nos comandados de Fernando Sá, Anthony Barber com 19 pontos foi o melhor marcador do encontro.

No regresso dos balneários, o equilíbrio que se fez sentir na Dragão Arena deixou de existir e o Benfica partiu para uma vantagem irrecuperável para o FC Porto. A diferença chegou a ser de 20 pontos e até final ainda houve espaço para se dilatar ainda mais.

Segue-se agora o segundo jogo desta final, que acontece no Pavilhão da Luz, este sábado.

Veja aqui o resumo do primeiro jogo da final.